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ليفربول يكشف حجم إصابة نجم الفريق أمام ليستر سيتي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:28 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن حجم إصابة نجم الريدز، والتي تعرض لها ضد ليستر سيتي بالأمس.

 

وكان جوردان هندرسون قائد ليفربول، قد تعرض لإصابة في الدقيقة 82 بالأمس ليخرج مصابا في المباراة التي انتصر فيها الريدز على ليستر سيتي بنتيجة 4-0 في الجولة الـ19 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وقال كلوب في تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي: " هندرسون تعرض لإصابة في قصبة الساق، لقد كان ينزف قليلًا لكنه قال لنا أنه كان يستطيع إكمال اللقاء، لذلك يبدو أنها ليست سيئة".

 

ونجح ليفربول في مواصلة تصدر البريميرليج بعدما وصل للنقطة 52 بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بأداء متميز بعد أربعة أيام فقط من عودته من قطر كبطل العالم للأندية.

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