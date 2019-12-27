أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27-12-2019

أسعار الدواجن اليوم

ارتفع سعر كارتونة البيض في الأسواق واستقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، وشهدت بورصة الدواجن ارتفاع خلال تعاملات شهر ديسمبر الجاري وجاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي:

اسعار بورصة الدواجن اليوم 27-12-2019

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 22 إلى 23 جنيه.

سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 31 إلى 32 جنيه

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 14 إلى 18 جنيه.​​​​​​​

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 32 إلى 35 جنيه.

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 37 إلى 39 جنيه.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 35 إلى 36 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 35 إلى 37 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 3.50 إلى 4 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 2.5 إلى 3.00 جنيه

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.00 إلى 3.50 جنيه.

أسباب ارتفاع سعر كرتونة البيض:





قالت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كرتونة البيض ارتفع في الأسواق اليوم الجمعة، مع زيادة الطلب لتسجل 30.5 جنيهًا للمزرعة مقارنة بسعر 26.5 خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليتراوح سعر كارتونة البيض للمستهلك ما بين 35 و36 جنيها.





وأوضحت الشعبة أن أسعار الدواجن استقرت بعد تقلب الأسعار خلال الفترة الأخيرة ليسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء "الفراخ البيضة" 22 جنيهًا ويباع للمستهلك بسعر 26 جنيها.





واستقر ليترواح سعر كيلو البلدي ما بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، ليباع للمستهلك بسعر يبدأ من 33 جنيها.



