Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27-12-2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
Advertisements
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار الدواجن اليوم 

ارتفع سعر كارتونة البيض في الأسواق واستقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، وشهدت بورصة الدواجن ارتفاع خلال تعاملات شهر ديسمبر الجاري وجاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي:

اسعار بورصة الدواجن اليوم 27-12-2019

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 22 إلى 23 جنيه.

سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 31 إلى 32 جنيه

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 14 إلى 18 جنيه.​​​​​​​

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 32 إلى 35 جنيه.

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 37 إلى 39 جنيه.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 35 إلى 36 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 35 إلى 37 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 45 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 3.50 إلى 4 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 2.5 إلى  3.00 جنيه

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.00 إلى 3.50 جنيه.


أسباب ارتفاع سعر كرتونة البيض:

قالت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كرتونة البيض ارتفع في الأسواق اليوم الجمعة، مع زيادة الطلب لتسجل 30.5 جنيهًا للمزرعة مقارنة بسعر 26.5 خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليتراوح سعر كارتونة البيض للمستهلك ما بين 35 و36 جنيها.

وأوضحت الشعبة أن أسعار الدواجن استقرت بعد تقلب الأسعار خلال الفترة الأخيرة ليسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء "الفراخ البيضة" 22 جنيهًا ويباع للمستهلك بسعر 26 جنيها.

واستقر ليترواح سعر كيلو البلدي ما بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، ليباع للمستهلك بسعر يبدأ من 33 جنيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر كارتونة البيض سعر الفراخ البيضا سعر الدواجن البيضاء سعر الدواجن البلدي البيض الاحمر البيض الأبيض أسعار الدواجن

أخبار تهمك

ليفربول يكشف حجم إصابة نجم الفريق أمام ليستر سيتي

منذ 39 دقيقة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 12 ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 12 ساعة

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 12 ساعة

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 11 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15ـ 10ـ 2019 بمحافظة الإسماعيلية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16-10-2019 في محافظة الإسماعيلية

أسعار الدواجن اليوم الخميس 17ـ 10ـ 2019 بمحافظة الإسماعيلية

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11-12-2019 في الاسواق.. كيلو الابيض يرتفع 5 جنيهات

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 12-12-2019.. كيلو البانيه يرتفع إلى 70 جنيها

ارتفاع اسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة 13-12-2019.. وسعر الفراخ يرتفع 5 جنيهات

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status