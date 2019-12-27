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بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:56 ص
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بوابة الفجر
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انطلقت فعاليات ماراثون زايد الخيري الكبير، صباح اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والمهندس جمعة مبارك سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس واللواء عادل عبد العال مدير أمن السويس والقيادات التنفيذية.

وبدأ المشاركين في الماراثون من نقطة البداية من أمام مدارس بدر في السلام مروا بشارع صلاح نسيم وشارع الجلاء أمام مبنى محافظة السويس ومرورًا بميدان الخضر حتى وصلا إلى كورنيش السويس الجديد وستاد السويس حيث نقطة النهاية ومنصة التويج لماراثون زايد الخيري.

وانطلقت اليوم الجمعة 27 ديسمبر بمحافظة السويس ماراثون زايد الخيري في نسخته الـ6 على التوالي، وأقيمت النسخ الـ5 السابقة من الماراثون الذي نظم في نيويورك والقاهرة، والأقصر والإسماعيلية.

ومن الجدير بالذكر أن فكرة الماراثون التي رسمها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب فكرة إطلاق الماراثون من أبوظبي وانطلقت نحو العالمية عبر بوابة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، تاركا بصمة لها أثرها في مصر، خصوصا أن دخله يخصص  في الأعمال الخيرية.
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
بالصور.. وزير الرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون زايد الخيري
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