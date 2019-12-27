Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحرب مستمرة.. صراع جديد ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:37 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو فريقا ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على ضم صفقة من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.


وأشارت التقارير، إلى أن الفريق الملكي قام بالاستفسار عن وضع راينير جيسوس كارفاليو المعروف باسم رينير لاعب فلامنجو البرازيلي الشاب.

 

وذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن ريال مدريد لا يزال يواصل سياسته التعاقدية الجديدة بضم المواهب الشابة في العالم بأسعار مناسبة، حيث رصد النادي الملكي واعد برازيلي جديد يبلغ من العمر 17 عامًا يلعب لنادي فلامنجو واسمه رينير.

 

وتابعة الصحيفة، أن ريال مدريد تواصل مع المقربين من اللاعب البرازيلي رينير لمعرفة وضعه في فلامنجو، حيث يتميز لاعب الوسط المهاجم لفلامنجو مع معايير ريال مدريد، كما حدث في المواسم الأخيرة مع رودريغو غوس وفينيسيوس جونيور.

 

ويمتلك لاعب فلامنجو شرط جزائي في عقده بقيمة 35 مليون يورو، كما أنه موضع اهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد.

 

وقدم النجم البرازيلي الشاب مستوى رائع في كأس العالم تحت 17 سنة الماضية، التي توجت بها البرازيل، وانخفض الشرط الجزائي في عقده من 60 مليون يورو إلى 35 مليون يورو عندما وقع عقد تمديد عقده مع فلامنجو قبل بضعة أشهر.

 

ونوهت الصحيفة، أن الأمانة الفنية لبرشلونة تراقب رينير أيضًا عن كثب منذ فترة طويلة، وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليه، ليصبح الصراع مشتعلًا بين قطبي إسبانيا لخطف الجوهرة البرازيلية الجديدة.

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 12 ساعة

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 12 ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. السبب وراء استبدال صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

ليفربول يكشف حجم إصابة نجم الفريق أمام ليستر سيتي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status