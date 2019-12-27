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مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث حي بدون توقف عبر بي إن سبورت BE IN SPORT كأس العالم للأندية مباراة الترجي التونسي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:11 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الترجي التونسي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا بث حي مباراة الترجي يسعى فريق الترجي الرياضي التونسي بطل النسختين الماضيتين من مسابقة دوري ابطال افريقيا إلى مواصلة عروضه القوية وانتصاراته المتتالية في دور المجموعات بمسابقة دوري الابطال وذلك بتحقيق الفوز الثالث على التوالي والوصول إلى النقطة التاسعة عندما يستضيف نظيره فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بملعب "رادس" بالعاصمة التونسية ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضاً ناديا شبيبة القبائل الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة يتوقع أنه يكون عنوانها الاثارة والندية في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز.

بث مباشر مباراة الترجي التونسي اليوم الجمعة ويتصدر الترجي التونسي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على ناديا شبيبة القبائل الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي، بينما يحتل فيتا كلوب الكونغولي المركز الرابع والاخير دون رصيد من النقاط.

مشاهدة مباراة الترجي ويدرك الترجي التونسي أنه سيقطع خطوة كبيرة نحو حسم تأهله للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال افريقيا حال نجاحه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فيما يدرك فيتا كلوب أن تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي ستصعب كثيراً من مهمته في مواصلة المشوار الافريقي.

بث مباشر مواجهة الترجي وفيتا كلوب واستهل الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات بالفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين دون مقابل سجلهما أنيس البدري وابراهيما واتارا في المباراة التي جمعتهما بمدينة "الدار البيضاء" المغربية، قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون مقابل جاء عن طريق أنيس البدري في المباراة التي جمعتهما بملعب "رادس".

مشاهدة دوري أبطال أفريقيا أما فريق فيتا كلوب الكونغولي فخسر أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الاولى بالجزائر، قبل أن يخسر مجدداً في الجولة الثانية أمام الرجاء البيضاوي المغربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بملعب "الشهداء" بالعاصمة الكونغولية "كينشاسا".
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