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مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR بث مباشر مباراة مانشستر سيتي كورة لايف beIN بث مباشر مان سيتي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
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بوابة الفجر
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بث حي مباراة مانشستر سشيتي اليوم الجمعة بدون توقف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون يتربص مانشستر سيتي بأبطال 2016 ليستر سيتي عندما يحل ضيفا على ولفرهامبتون السادس الجمعة في ختام المرحلة ساعيا إلى الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي وولفرهامبتون مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون وانتظر جوارديولا خدمة أتت بالفعل من ليفربول بعدما قدم للأخير هدية في المرحلة الماضية بفوزه على ليستر سيتي ليبقى الفارق بينهما 10 نقاط، وذلك من أجل الانقضاض على المركز الثاني وتعزيز حظوظه في الدفاع عن اللقب، ليفربول بدوره أعاد الهدية وسحق ليستر سيتي برباعية كاملة على ملعب كينج باور معقل الثعالب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون ويخوض جوادريولا المباراة للمرة الأولى منذ ثلاثة مواسم في غياب مساعده مواطنه ميكيل أرتيتا المنتقل للإشراف على تدريب آرسنال خلفا لمواطنهما أوناي إيمري المقال من منصبه.
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت جرينتش.
ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي على ملعب مولينيو معقل واتفورد.
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون حكم مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
يدير مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الحكم مارتن أتكينسون.
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.

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