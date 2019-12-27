يلا شوت now مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر yalla goal كورة لايف رابط ماتش مانشستر سيتيplus جودة متعددة

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الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم بث مباشر مانشستر سيتي يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطه اليوم الجمعة 27 ديسمبر، بمباراة قوية ومرتقبة تجمع فريقي ولفرهامبتون واندررز ومانشستر سيتي، في ختام جولة البوكسينج داي، والتي سيشهدها ملعب " مولينوكس" لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون ويسعى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق السماوي لمواصلة الإنتصارات، بعد أن سحق أرسنال بملعب الإمارات خلال الجولة الماضية.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بينما يطمح نونو سبريتو سانتو، مدرب ولفرهامبتون للإنتصار علي حامل اللقب، ومواصلة البقاء ضمن فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون وسيحاول جوارديولا وكتيبته، الثأر من هزيمة فريقه في مباراة الذهاب في الجولة الثامنة، حين فاز ولفرهامبتون بهدفين دون رد بملعب الإتحاد، سجلهما النجم آداما تراوري.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون موعد المباراة والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون وتقام المباراة اليوم الجمعة 27 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة bein Sports HD 2 ويعلق عليها عامر الخوذيري، ويديرها الحكم مارتن أتكينسون.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الثاني، و 14 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

إيديرسون
كايل ووكر - فيرناندينيو - نيكولاس أوتاميندي - بنيامين ميندي
كيفين دي بروين - رودريجو - بيرناردو سيلفا
رياض محرز - جابريل خيسوس - رحيم ستيرلنج

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