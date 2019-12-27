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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الانجليزي بث مباشر

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
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بوابة الفجر
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بث حي مباراة مانشستر سيتي اليوم في البريمير ليج عبر بوابة الفجر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون يحل مانشستر سيتي ضيفاً على وولفرهامبتون في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، في مباراة يسعى خلالها الفريق السماوي بقيادة المدرب بيب جوارديولا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي والـ 13 في المسابقة للحفاظ على آماله في الاحتفاظ بلقب "البريميرليج" للموسم الثالث على التوالي، بينما يتطلع وولفرهامبتون بقيادة المدرب نونو سانتو لإستغلال عاملي الارض والجمهور لحصد النقاط الثالث في ظل الصراع الذي يجمعه بأكثر من ناد على احتلال احدى المراكز المؤهلة للمسابقات الاوروبية في الموسم القادم.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 38 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السادس برصيد 27 نقطة.

بث مباشر مانشستر سيتي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون وأكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن جون ستونز لن يكون لائقاً للمشاركة مع مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في مباراة اليوم بسبب الاصابة، ويعاني ستونز من إصابة في أوتار الركبة، منذ مباراة الديربي ضد مانشستر يونايتد والتي انتهت بخسارة السيتي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "الاتحاد" في السابع من ديسمبر الحالي ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، بينما لا يزال ديفيد سيلفا يتعافى من إصابة في الساق.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون واعترف بيب جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي بأنه لن يغامر بالدفع بسيرجيو أجويرو العائد من الإصابة، كأساسي أمام "الذئاب"، على الرغم من مشاركته في دقائق قليلة في المباراة الأخيرة ضد ليستر سيتي، قائلاً، "سيرجيو أجويرو يتدرب منذ فترة يومياً ويتحسن، أما جون ستونز ليس جاهزاً للمشاركة في المباريات، ديفيد سيلفا في حالة أفضل لكنه لا يزال يتعافى".

 

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