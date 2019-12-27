Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. سلطات كازخستان: هناك ناجين على متن الطائرة المنكوبة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:53 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أفادت "سكاي نيوز عربية"، أن سلطات مطار "ألماتي" في كازاخستان قالت إن هناك ناجين على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات كازخستان، سقوط طائرة على متنها 100 شخص، بعد اصطدامها بمبنى مكون من طابقين، تابعة لخطوط "بيك اير" الكازخستانية.

وقال مطار  ألماتي في كازاخستان، الجمعة، إن الطائرة كان على متنها 95 راكبًا، و5 من أفراد الطاقم، ومتهجة في رحلة بين منطقتي ألماتا ونور سلطان.

وحسب "سي إن إن"، فإن الطائرة فقدت ارتفاعها بعد الإقلاع واخترقت حاجزا اسمنتيا في الساعة 7:22 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، ما لا يقل عن 7 أشخاص وفقا لتقارير أولية، لافتا إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على الأسباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كازخستان تحطم طائرة أخبار

أخبار تهمك

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تعلن طقس الجمعة.. وتحذر المواطنين من الأمطار في هذه الأماكن

منذ أقل من ساعتين

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 10 ساعات

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 11 ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تحطم طائرة تقل 100 شخص في كازخستان

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

قصة إندونيسي نجا من كارثة الطائرة المنكوبة

رئيس "مصر الثورة" ينعى ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

هيئة الإذاعة الإثيوبية: لا ناجين فى حادث تحطم الطائرة

شاهد.. لحظة احتراق الطائرة الروسية

تحطم طائرة تقل 100 شخص في كازخستان

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status