عاجل.. سلطات كازخستان: هناك ناجين على متن الطائرة المنكوبة

أفادت "سكاي نيوز عربية"، أن سلطات مطار "ألماتي" في كازاخستان قالت إن هناك ناجين على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت.





وفي وقت سابق، أعلنت سلطات كازخستان، سقوط طائرة على متنها 100 شخص، بعد اصطدامها بمبنى مكون من طابقين، تابعة لخطوط "بيك اير" الكازخستانية.





وقال مطار ألماتي في كازاخستان، الجمعة، إن الطائرة كان على متنها 95 راكبًا، و5 من أفراد الطاقم، ومتهجة في رحلة بين منطقتي ألماتا ونور سلطان.



