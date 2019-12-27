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عبير نعمة: سأعتزل الغناء في هذه الحالة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
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أعربت المطربة اللبنانية عبير نعمة، عن محبتها الكبيرة للجمهور السوري، الذي اعتبرت أن المحبة التي قابلها بها لم تشعر بها في أي مكان آخر في العالم.

وتحدثت خلال تصريحات إعلامية أدلت بها على هامش حفلين في سوريا بمناسبة عيد الميلاد، عن إعجابها بعدد من التجارب الموسيقية السورية التي تحرص على متابعتها رغم أنها لاتسمع الكثير من الأغاني التي تصدر حالياً وتميل للموسيقى الكلاسيكية والأعمال القديمة.

وأوضحت أن فقدان بعض المغنيين قدراتهم الصوتية في عمر مبكر يعود لسوء استخدامهم للصوت قائلة إنها ليست شديدة الحرص على صوتها ولكنها تتعامل معه في الغناء والتمرين بطريقة محترفة مضيفة أنها ستعتزل الغناء إذا خانها صوتها ولم تستطع الاستمرار بنفس المستوى.





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الكلمات المفتاحية

مطربة فنانة غناء عبير نعمة اعتزال

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