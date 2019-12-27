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"حلو المكان" لتامر حسني تحقق مشاهدات مرتفعة (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:25 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية "حلو المكان" للفنان تامر حس  حتى الآن أكثر من 7,377,132  مشاهدة بعد طرحها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما احتلت الأغنية مركزًا متقدمًا بقائمة تريند "يوتيوب".

هي الأغنية الدعائيه لفيلم الفلوس" للفنان تامر حسني والذي تم طرحه في السينمات يوم 25 ديسمبر الجاري.

الفلوس
وتصدر فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني محرك البحث جوجل، وذلك مباشرة بعد إعلان طرحه فى السينمات يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة.

وتدور قصه الفيلم حول "سيف" نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

"الفلوس" من بطولة كوكبة من النجوم وهم "تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح وغيرهم من النجوم"، بالإضافة إلى ظهور عدد من نجوم الفن كضيوف شرف مثل"أحمد السقا، مي عز الدين، على ربيع، ويزو"، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.



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