وزير الرياضة يصل السويس استعدادا لانطلاق ماثوران الشيخ زايد

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مدينة السويس، من أجل المشاركة في ماراثون زايد الخيري الذي سيقام اليوم الجمعة بمشاركة ١٠ ألف متسابق.



واستقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الوزير بمكتبه، تهميدا لانطلاق ماراثون ذوي الهمم من أمام مبنى المحافظة بمسافة ٢ كيلو ثم انطلاق الماراثون الرئيسي بمسافة ٨ كيلو منطقة الموشى.



وجاء ذلك بحضور المهندس جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر واللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.