Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الرياضة يصل السويس استعدادا لانطلاق ماثوران الشيخ زايد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مدينة السويس، من أجل المشاركة في ماراثون زايد الخيري الذي سيقام اليوم الجمعة بمشاركة ١٠ ألف متسابق.

واستقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الوزير بمكتبه، تهميدا لانطلاق ماراثون ذوي الهمم من أمام مبنى المحافظة بمسافة ٢ كيلو ثم انطلاق الماراثون الرئيسي بمسافة ٨ كيلو منطقة الموشى.

وجاء ذلك بحضور المهندس جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر واللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 11 ساعة

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 10 ساعة

تحطم طائرة تقل 100 شخص في كازخستان

منذ 43 دقيقة

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 10 ساعة

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

الأرصاد تعلن طقس الجمعة.. وتحذر المواطنين من الأمطار في هذه الأماكن

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 9 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status