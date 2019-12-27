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حقيقة انتحار فنانة شهيرة بعد اعتداء زوجها عليها بالضرب
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:45 ص
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عبرت الممثلة التركية سونغول أودان، عن دهشتها إزاء نشر الكاتب الصحافي التركي هشان أوغلو، خبرًا كاذبًا عن إقدامها على الانتحار.
وأوضحت أنها بالفعل تمرّ بأزمة نفسية وظروف صعبة، لكنها لم تنتحر ولن تفعل ذلك أبدا. مبدية استغرابها من تصرف أوغلو.
وكانت سونغول أودان كشفت مؤخرا أن طليقها كانبرك أوجوسو كان يضربها ويعاملها معاملة سيئة، مشيرة إلى أنها كانت تمثّل على المحيطين بها بأنها كانت سعيدة آنذاك، إلا أن الواقع كان عكس ذلك.
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