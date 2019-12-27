الأرصاد تعلن طقس الجمعة.. وتحذر المواطنين من الأمطار في هذه الأماكن

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة، الموافق 2019/12/27، لافتة إلى أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء، مائل للدفء جنوبا نهارا.





وقالت الهيئة في بيانها: "يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية".









وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.





أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 11 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 17

الإسكندرية 12 17

بلطيم 12 16

مطروح 12 18

السلوم 10 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 16

دمياط 12 16

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 13 18

السويس 13 18

العريش 11 18

رفح 11 17

رأس سدر 16 20

نخل 09 16

نويبع 15 23

طابا 15 21

كاترين 02 15

الطور 16 19

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 23

مرسى علم 14 23

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 21

المنيا 12 21

أسيوط 08 20

سوهاج 08 20

قنا 07 21

الأقصر 09 21

أسوان 08 22

أبو سمبل 08 21

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 14 23

أبو رماد 13 24

حلايب 16 21