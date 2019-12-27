نجم ريال مدريد يرد على عرض ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي تلقى ردا من البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد برفض الانضمام إليه في الصيف المقبل وذلك بعد مفاوضات سريعة وسرية مع النجم البرازيلي.





وأفاد موقع الديسماركي الإسباني بأن النجم البرازيلي أبلغ إدارة النادي الإنجليزي أنه ليست لديه أي نية للرحيل عن ريال مدريد في الوقت الحالي.





وأوضح الموقع الإسباني أن كاسيميرو كان على القائمة القصيرة لدى المدير الفني الألماني لليفربول يورجن كلوب في الميركاتو الشتوي والصيفي المقبلين وذلك وفقًا للمصدر الذي أشار إلى اتصالات بين الطرفين.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن كاسيميرو يحمل الكثير من الامتنان لمديره الفني زين الدين زيدان الذي اعتاد اختياره في التشكيل الأساسي للفريق الملكي طوال فترة توليه تدريب ريال مدريد لذلك فضل الاستمرار مع الميرينجي.





وذكر الموقع الإسباني أنه على الرغم من تعاقد ليفربول مؤخرًا مع الياباني تاكومي مينامينو فإن كلوب مازال يبحث عن لاعب وسط آخر يساعد الفريق في حملته لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن النادي منذ 30 عامًا.





وألمح الموقع الإسباني أن كلوب يريد بديلا للغيني نابي كيتا الذي لم يقدم الآداء المنتظر منه في الأنفيلد بعد.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن ريال مدريد رفض التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النجم البرازيلي كان هدفًا لبرشلونة وريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن باريس سان جيرمان قرر التمسك بنيمار.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان معجبًا بالنجم البرازيلي ووافق على رحيل كاسيميرو أو مودريتش بالإضافة إلى نافاس ولكن راتب نيمار كان يمثل عائقًا في إتمام الصفقة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يحصل على 30 مليون يورو في الموسم مما جعل بيريز يتوقف عن المفاوضات مع باريس سان جيرمان خاصة وأن الملكي لديه العديد من اللاعبين ذو الرواتب المرتفعة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيريز قرر التفكير في ضم كيليان مبابي بعد التفاوض مع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الذي لم يكن متحمسًا للتعاقد مع نيمار.



