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اليوم.. أولى جلسات مجلس إدارة نادي القضاة الجديدة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:35 ص
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نادي القضاة
نادي القضاة
هدير حمزة
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يعقد مجلس إدارة نادي قضاة الدولة المنتخب، اليوم، أولى جلساته، بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بعد الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضية، والتي شهدت إقبالا غير مسبوق. 

وأسفرت عن فوز القائمة كاملة عدا مقعد واحد التي تشكل منها المجلس الجديد.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في تلك الجلسة، تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية وتوجيه الشكر للسادة القضاة أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك الإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى، التي ستقام بمناسبة افتتاح نادى القضاة بشامبليون، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضاري التى تمت به.

وسيتوج الاحتفال بتوجيه الدعوة لفخامة رئيس الجمهورية لحضور مراسم افتتاح هذا النادي العريق الذى سبق وأن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه في عام ١٩٤٩.
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