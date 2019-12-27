فريق "بي تي إس" الكوري يحقق رقما جديدا

حقق فريق "بي تي إس" الكوري رقما جديدا بعد تجاوز عدد مشاهدي مقطع فيديو "مايك دروب"، الخاص بفقرة فريق حاجز الـ600 مليون على يوتيوب.





ووفقا لما نشرته وكالة "يونهاب"، يصبح للفريق 5 مقاطع فيديو موسيقية تجاوز عدد متصفحي كل منها 600 مليون.





ومن بين 4 مقاطع فيديو موسيقية، يقترب عدد مشاهدي فيديو "DNA" إلى 900 مليون.

واشتهرت أغنية "مايك دروب" التي طرحتها الفرقة في نوفمبر/تشرين الثامي عام 2017، بمشاركة منسق الموسيقى العالمي ستيف أوك.



