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اليوم.. السويس تستضيف النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:05 ص
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ماراثون زايد الخيري
ماراثون زايد الخيري
الفجر
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تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات النسخة المصرية السادسة من ماراثون زايد الخيري لعام 2019، الذي تستضيفه مدينة السويس.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة  والذي يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة  بمصر، وتأكيداً من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة .

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه.
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