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رونالدو يدلي بتصريحات مثيرة ويصف نفسه بالأفضل في إيطاليا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:58 ص
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رونالدو
رونالدو
علي ماهر حلمى
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وصف النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بأنه الأفضل في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة "DAZN": ليس هناك سوى كريستيانو واحد لا أعتقد أن هناك فارقًا لقد فزت بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي والآن أنا الأفضل أيضًا في العام المقبل لا أعرف لكن يجب أن أقول إن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين إنه لشرف عظيم التفوق عليهم وآمل الفوز بالجائزة في العام القادم أيضًا".

وأضاف اللاعب الدولي البرتغالي: "أحب كل شيء في يوفنتوس لديهم ثقافة جيدة فهم أفضل نادي في إيطاليا لديهم تاريخ غير عادي أنا سعيد لوجودي هنا وأريد الفوز بالعديد من البطولات أتذكر يوم تقديمي في الملعب، لقد كان رائعًا كنت مع عائلتي كان يومًا لطيفًا ومميزًا".

واختتم لاعب يوفنتوس تصريحات قائلا:" عندما كنت في سن الـ18 كنت أفكر بالاستمتاع فى الملعب ليس لديك مسؤوليات عكس الآن تمامًا يجب أن تقدم مستويات مميزة وتفوز بالبطولات ما زلت أشعر أنني بحالة جيدة، ولدي دوافع كبيرة أنا سعيد، متحمس أريد أن ألعب لسنوات عديدة أخرى أنا ذكي جدًا وليس لدي أي عيوب، دائمًا ما أكون محترفًا".

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