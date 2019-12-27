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أوبرا دبي تودع 2019 بـ "أم كلثوم"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:48 ص
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بوابة الفجر
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صدحت أم كلثوم أمس بأشهر أغانيها، بمصاحبة الأوركسترا، في الحفل الهولوغرامي الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أعلنت عنه أوبرا دبي.

وشارك في الحفل "حفيدة" أم كلثوم (حفيدة شقيقة الراحلة)، ونجمة برنامج "آراب غوت تالنت"، سناء نبيل، وهو ما تعتبره أوبرا دبي وداعا لائقا لعام 2019.

والهولوغرام أو الصور التجسيمية أو الذواكر الهولوغرافية Holography هي عملة إعادة تكوين الصورة بأبعادها الثلاثة في الفضاء من خلال استخدام أشعة الليزر.

ومن ناحية أخرى كشفت أوبرا دبي عن استقبالها العام الجديد بصحبة الفنان السوري ناصيف زيتون، الذي سيغني في ليلة رأس السنة، مع إطلالة رائعة في أكبر عرض للألعاب النارية ليلة رأس السنة من وسط مدينة دبي.

وتتابع أوبرا دبي استقبال العام الجديد بفن الباليه من خلال استضافتها لفرقة الباليه الوطنية الجورجية "سوخشفيلي"، التي تعد واحدة من أبرز فرق الرقص على مستوى العالم، وتحظى بشهرة دولية منذ تأسيسها عام 1944 على أيدي الراقصين الشهيرين إيليكو سوخشفيلي ونينو راميشفيلي.

كذلك تعرض الأوبرا خلال العام حفلات مختلفة تتنوع بين السيرك، والمسرحيات الدرامية، والحفلات الموسيقية  ما بين الكلاسيكية وموسيقى الروك والبوب.
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الكلمات المفتاحية

هوليجرام دبي حفل اوبرا ام كلثوم

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