مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 27 / 12 / 2019، أبرزها مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الثالثة"





أول أغسطس ضد مازيمبي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.





الترجي ضد فيتا كلوب، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.





الرجاء ضد شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ19"





وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ13"





الوحدة ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا عشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.



