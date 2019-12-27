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اليوم.. مازيمبي الكونغولي يلاقي أول أغسطس بدوري الأبطال.. القنوات الناقلة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:33 ص
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مازيمبي الكونغولي
مازيمبي الكونغولي
محمد الصو
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تفتتح المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، مبارياتها بالجولة الثالثة اليوم الجمعة عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي نظيره أول أغسطس الأنجولي والتي تضم الزمالك في مجموعته.

ويستضيف ملعب 11 نوفمبر مباراة صعبة وقوية اليوم بين مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي، في مباراة سيتابعها كل عشاق القلعة البيضاء، من أجل معرفة مصير فريقهم والذي يلعب بتلك المجموعة.

وتضم المجموعة الأولى كل من "الزمالك وأول أغسطس الأنجولي ومازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي".

ويحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، فيما يحتل المركز الثاني برصيد 3 بعد الهزيمة من مازيمبي والفوز على أول أغسطس، فيما يحتل أول أغسطس المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة بعد الهزيمة من الزمالك والتعادل أمام زيسكو، وهو نفس رصيد زيسكو صاحب المؤخرة، والذي تعرض للهزيمة أمام مازيمبي والتعادل أمام أول أغسطس الأنجولي.

موعد مباراة مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس بدوري الأبطال

وتُقام مباراة مازيمبي الكونغولي ضد أول أغسطس الأنجولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وينتظر الزمالك مباراة صعبة أمام زيسكو الزامبي خارج الديار، في المباراة المقرر لها غدًا الجمعة، لحساب نفس الجولة.
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الكلمات المفتاحية

مازيمبي الدوري المصري الدوري العالمي

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