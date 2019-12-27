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موعد مباراة الرجاء وشبيبة القبائل بدوري الأبطال اليوم الجمعة.. والقنوات الناقلة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:23 ص
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الرجاء المغربي
الرجاء المغربي
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، لاستضافة مباراة قوية ونارية ضد شبيبة القبائل الجزائري، مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الرجاء المغربي ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم كل من "الترجي التونسي و شبيبة القبائل الجزائري و فيتا كلوب الكونغولي".

ويحتل الرجاء المركز الثالث برصيد 3 نقاط متساويًا بنفس الرصيد مع شبيبة القبائل والذي يحل ثانيًا خلف الترجي التونسي صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فيتا في مؤخرة الجدول بدون أي نقاط.

موعد مباراة الرجاء وشبيبة القبائل بدوري الأبطال
وتُقام مباراة الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، على ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يدخل الرجاء المغربي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أنس زنيتي.
خط الدفاع: محمد الدويك - فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي.
خط الوسط: عبد الرحيم الشاكير - فابريس نجوما - أيوب نناح
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الكلمات المفتاحية

الرجاء وشبيبة القبائل آلف

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