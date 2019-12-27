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جامعة الأزهر: المحبة تتجذر بين المسيحيين والمسلمين في مصر (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:48 ص
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شيخ الأزهر يقدم التهنئة للبابا
شيخ الأزهر يقدم التهنئة للبابا
جرجس ميلاد
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علق الدكتور حأمد زارع، المتحدث باسم جامعة الازهر، على زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وقال "زراع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حكاية وطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن التهاني بعيد الميلاد، نابعة من الدين الاسلامي الحنيف، مؤكدا أن الأصل في الدين بر المسيحيين، والبر هنا شيء كبير جدا يعني الحب والتعاون.

وأكد المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن المحبة تتجذر بين المسيحيين والمسلمين في مصر، منذ أن دخلها الإسلام، مشددا أن مصر ستظل على هذا إلى الأبد طالما بقى فيها رجال يقدمون روح الإخاء والمواطنة على كل الاعتبارات.

وأوضح أن الأزهر والكنيسة بعثوا رسالة للعالم كله، مفاداها أننا نحن المصريين يد واحدة وفي بوتقة واحدة ومشاكلنا واحدة ومحبتنا واحدة، ولا يمكن لأي أحد أي ما كان أن يفصل هذه المحبة المتجذرة على مدار التاريخ.
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