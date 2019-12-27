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ريال مدريد يتطله لضم صفقة خيالية في الشتاء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في حسم صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الملكي بصفقات قوية للمنافسة على كافة البطولات في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، حيث يرغب مسئولي الملكي في الحفاظ على العلاقة الجيدة مع إدارة باريس لتسهيل عملية انتقال اللاعب لقلعة "سانتياجو برنابيو" في الصيف.

وتلقي فكرة تعاقد ريال مدريد مع "مبابي" دعم كبير من جانب نجوم الملكي، حيث يري سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي، أن المهاجم الفرنسي لاعب رائع وسريع وسيكون واحد من أفضل اللاعبين في العالم، بينما يعتبر كارفخال التعاقد مع نجم باريس خطوة إيجابية للملكي، كما أبدي زيدان اعجابه باللاعب كثيرًا.

وينتهي عقد "مبابي" مع باريس سان جيرمان في موسم 2021- 2022، ويرفض اللاعب تمديد تعاقده مع النادي الباريسي، ولكن محاولات إدارة باريس واغراءاته مستمرة للحصول على توقيع اللاعب على عقد جديد، لكن لا تزال أمر استمرار اللاعب مع الفريق الباريسي غير مؤكد حتي الآن.

وكان نادي ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي الصيف الماضي لكنه واجه معوقات كبيرة من إدارة باريس سان جيرمان والتي تمسكت باستمرار اللاعب لرغبتها في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

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