ترتيب مجموعة الأبيض.. الزمالك يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية بزامبيا على حساب زيسكو

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، بمباريات قوية ولكن تنتظر الجماهير المصرية يوم السبت لمشاهدة ممثلي مصر فى البطولة فريقي الأهلي والزمالك.





وسيخرج نادي الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا خارج ملعبه ويسعي للفوز بالمباراة من أجل الحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور التالي بعد الفوز فى المباراة الأخيرة على بريميرو دى أوجستو الأنجولي بهدفين دون رد بينما كان الزمالك قد خسر اللقاء الأول أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثيه دون رد، لذلك يسعي الفريق الأبيض فى العودة من زامبيا بنتيجة إيجابية.





ويمر نادى الزمالك تحت قيادة المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون بنتائج سلبية كثيرة خلال مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري بعد الخسارة أمام طلائع الجيش والتعادل أمام سموحة والانتاج الحربي ليقع الفريق فى المركز السادس ببطولة الدوري المصري.





موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا





يحل الزمالك ضيف على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال إفريقيا





يخرج الزمالك لمواجهة زيسكو ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر 2019 بزامبيا فى تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.





ترتيب المجموعة قبل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي





مازيمبي الكونغولي 6 نقاط

الزمالك المصري 3 نقاط

زيسكو يونايتد الزامبي نقطة

بريميرو دى أوجستو الأنجولي نقطة



