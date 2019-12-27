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مان يونايتد ضد نيوكاسل.. سولشير يشيد بلاعبيه بعد الفوز الكبير

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:38 ص
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سولشير
سولشير
علي ماهر حلمي
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أشاد النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بلاعبي فريقه بعد مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر وانتهت بفوز مان يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

تصريحات سولشير بعد مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل:

قال المدرب النرويجي:"أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة أمام نيوكاسل لقد تأخرنا بهدف مبكر، ولكننا لم نخسر مباراتين متتاليتين منذ بداية الموسم لذلك أنا سعيد للغاية بردة فعل الفريق نجحنا في قتل المباراة مبكرًا، وأعتقد أن كلا الفريقين كانا يفكران في المباراة القادمة في الشوط الثاني. لقد أظهر اللاعبون شخصية رائعة كان من الجيد أن نجبرهم على ارتكاب تلك الأخطاء.

وأضاف سولشير بعد مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل:" لقد قام اللاعبون بالضغط على مدافعيهم، وهذا ما أدى إلى ارتكابهم لبعض الأخطاء التي نجحنا في استغلالها الاستغلال الأمثل. أنتوني سجل هدفين رائعين، وماركوس أيضًا أحرز هدفًا من رأسية جميلة. عندما يتخذ ماسون موقعه خارج منطقة الجزاء، فأنت تعلم أنه يستعد للتسديد بقوة. هل أنا متفاجئ بتسجيله ثمانية أهداف حتى الآن؟ بالطبع لا، فهو هداف بالفطرة.

وواصل : لقد غاب عن مباراة واتفورد لظروف مرضه وتغيب عن بعض الحصص التدريبية أيضًا، ولكنه لعب المباراة بأكملها اليوم وقدم أداءً رائعًا، وأنا سعيد للغاية من أجله"

واختتم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلا:" أعتقد أن الفريق أصبح أكثر تماسكًا الآن وباتت له شخصية قوية. إنهم لاعبون شباب، وبالطبع يحتاجون لوجود أصحاب الخبرة بجانبهم، لذلك علينا أن نتحلى بالصبر. نحن نبني فريقًا للموسم القادم، فنحن لن نفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، ولكننا بكل تأكيد نسعى للفوز بأحد الألقاب.

 نريد أن نعيد للنادي شخصيته وقوته المعهودة، وأعتقد أننا رأينا جزءًا من ذلك في مباراة نيوكاسل لقد حقق اللاعبون عودة رائعة اليوم، والآن تنتظرنا مواجهة صعبة وقوية ضد بيرنلي على أرضه قبل أقل من 48 ساعة الأمر الجيد هو أننا نمتلك لاعبين شباب، لذلك أنا واثق من تعافيهم سريعًا واستعدادهم الجيد لمباراة السبت. ربما يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمن يبلغون 30 و32 عامًا، ولكن بالنسبة لهذه المجموعة من اللاعبين، فلا مشكلة في اللعب كل يومين".
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