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محمد الغيطي يكشف تفاصيل إلحاد الفنان الراحل محمود الجندي (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:21 ص
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محمود الجندي
محمود الجندي
جرجس ميلاد
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كشف الإعلامي محمد الغيطي، حقيقة إلحاد الفنان محمود الجندي، قبل رحيله، مؤكدا أنه فنان عظيم ويستحق أن يكتب عنه كتاب.

وأضاف "الغيطي خلال برنامجه "كلام الغيطي"، المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الراحل محمود الجندي، ألحد في فترة من عمره، ولكنه عاد إلى الإيمان بالله مرة اخرى بعد الإطلاع والقراءة.

وأوضح الغيطي، أن "الجندي" عاش فترة من الزمن في حالة من التطرف الفوضوي الأخلاقي، ولكن تعرض منزله لحريق، ماتت فيه زوجته، وكان ذلك نقطة التحول في حياته، وتوصل إلى الوسطية في كل شيء.

وأكد "الغيطي" أن محمود الجندي هو من أكثر الفنانين أخلاقا وفنا، موضحا أنه تزوج من الفنانة عبلة كامل ولكنه انفصل عنها بعد 5 أشهر.
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محمود الجندي عبلة كامل الغيطي الالحاد

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