أشرف زكي يزف بشرى سارة للفنانة لبلبة (فيديو)



وأضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الغيطي"، الذى يقدمه الاعلامي محمد الغيطي، على قناة " الحدث اليوم": " حسن حسني بعد التكريم قال لي (انا كده تمام) وشعرت أن معنوياته مرتفعة والتكريم من النقابة وزملائه كان تكريم صادق".



وأضاف "زكي" قائلا: " حسن حسني يستحق التكريم وهو صانع أجيال ولديه تحالف مع النجاح وكل افلامه ناجحة".



وكشف نقيب الممثلين عن استمرار النقابة في نهج تكريم كبار الفنانين، قائلا: "الدور على لبلبة في التكريم".



يذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن شارك في الاحتفالية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية لتكريم الفنان الكبير حسن حسني عن مجمل أعماله الفنية خاصة السينمائية والمسرحية.



وجاء التكريم على هامش الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي الذي يقدم عددا من العروض المختلفة.



علق الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تكريم الفنان القدير حسن حسني قائلا: " شرف كبير لينا تكريم الفنانين الكبار".