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حذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
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بوابة الفجر
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حذفت محطة "سي بي سي" الكندية، المشهد الذي يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فيلم "وحدي في المنزل" والذي يظهر خلاله ترامب، كضيف شرف.

وعلق متحدث القناة قائلًا إن المشهد تم حذفه بواسطة المونتاج، وذلك من أجل الخروج إلى فاصل إعلاني، نافيا أن يكون حذف مشهد ترامب يعود لأسباب سياسية، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

ويظهر دونالد ترامب في فيلم "Home Alone 2: Lost in New York"، من إنتاج عام 1992، بشخصيته الحقيقية، كرجل أعمال بارز في الولايات المتحدة، الذي بطل الفيلم "كيفين ماكاليستر"، ويلعب دوره ماكولي كالكن إلى أحد الأماكن داخل فندق "بلازا" الذي يمتلكه ترامب في مدينة نيويورك الأمريكية.


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الكلمات المفتاحية

وحدي في المنزل منوعات مشاهير ترامب افلام

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