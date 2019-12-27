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فايلر يستقر على قلبي دفاع الأهلي أمام مواجهة بلاتينيوم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
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فايلر
فايلر
عبدالقادر عرابي
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حد المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، عنصري قلب الدفاع اللذين سيمثلا الأهلي في المواجهة المرتقبة أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في إطار موجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن فايلر استقر على الدفع بالثنائي سعد سمير وأيمن أشرف، في مركز قلب الدفاع للمارد الأحمر في المباراة.

وفضل السويسري عدم الدفع بالثنائي محمود متولي ورامي ربيعة رغم شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما.

ويرى فايلر أن الثنائي لا يمتلك الجاهزية الكافية لقيادة خط دفاع الأهلي في المباراة، لذلك سيواصل الإعتماد على سعد وأشرف للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن إشتركا في المباراة الماضية ضد الإتحاد السكندري في الدوري المصري، والتي إنتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن تلعب مباراة بلاتينيوم يوم السبت المقبل 28 يناير، بملعب السلام بالقاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقاط، بالمشاركة مع الهلال السوداني، وخلف المتصدر النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة من دون رصيد.
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الكلمات المفتاحية

فايلر الاهلي ابطال افريقيا

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