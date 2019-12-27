عملاق إنجليزي يدخل المنافسة على خطف نجم برشلونة

دخل واحد من عمالقة الدوري الإنجليزي في المنافسة على ضم نجم من نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





تشيلسي يستهدف ضم كوتينيو





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يستهد ف التعاقد مع البرازيلي فيلبي كوتينيو لاعب نادي برشلونة والمعار إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني.





وكان كوتينيو قد انضم إلى صفوف نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي برشلونة.





وحسب التقارير الصحفية الألمانية فإن نادي بايرن ميونخ كان قد أظهر إمكانية في شراء عقد كوتينيو بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته ولكن لم يتم حسم هذا الأمر بعد.





عرض تشيلسي لضم كوتينيو





وكشفت الصحيفة أن نادي تشيلسي مستعد لدفع مبلغ 83 مليون جنية إسترليني لضم كوتينيو من نادي برشلونة في الصيف القادم.





مشاركات فيليبي كوتينيو مع نادي برشلونة هذا الموسم





وقد شارك فيليبي كوتينيو في 22 مبارة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ منذ انضمامه للنادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.





ترتيب نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها البلوز حتى الآن في بطولة الدوري.