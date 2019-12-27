أستاذ طب نفسي: الشعب المصري بطبعه يميل للاكتئاب والتشاؤم (فيديو)



وأضاف "عمر" خلال مقابلة مع الاعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة "دي ام سي"، الخميس، قائلا: "إحنا لما بنفرح بنخاف.. لازم نعيش اللحظة واستمتع بها ولا تفكر فيما سيكون، الحزن ليس مرض بل شعور إنساني".



وأشار أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلى أن الأغاني الحزينة هي وسيلة بكائية للهروب من مواجهة الضغوط النفسية، مؤكدًا أن هذا الفرد يكون منشغل دومًا بالمشكلة ولا يبحث عن حلول، موضحا أن السعادة المفرطة مرض مثل الهوس والاكتئاب الشديد، مؤكدًا النجاح في حد ذاته أن تخلق سعادة في جوانب أخرى مثل الهوايات أو الحياة الزوجية أو التفوق في العمل.



قال الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الشعب المصري يميل إلى التشاؤم والحزن والاكتئاب، مشيرا إلى أنه خلال المناسبات السعيدة دائما ما يتذكر المواطنون الأفكار والمواقف الحزينة، وهذا جزء من ثقافتنا.