مجموعة الزمالك.. موعد مباراة أول أغسطس الأنجولي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقله لها

يستضيف بريميرو دي أوجوستو الأنجولي نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة أول أغسطس ومازيمبي





ويواجه أول أغسطس نظيره مازيمبي، اليوم الجمعة، عند الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب 11 نوفمبر.





القنوات الناقلة لمباراة مازيمبي وأول أغسطس





تنقل المباراة بين أول أغسطس ومازيمبي، على قنوات Bein Sports Hd 1, و Bein Sports Hd 7.





يحتل مازيمبي المركز الأول برصيد 6 نقاط، بعد أن حصل على العلامات الكاملة في اللقائين الذي لعبهم، بالمجموعة الأولى التي تضم الزمالك وزيسكو.





بينما يحتل فريق أول أغسطس المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، بعد أن تعادل في لقاء وخسر الآخر.





جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.





استهل أول أغسطس مشواره في دور المجموعات بتعادل إيجابي بهدف أمام زيسكو، ثم خسارة أمام الزمالك بثنائية نظيفة.





فيما افتتح مازيمبي لقاءاته في دور المجموعات بفوز أمام الزمالك بثلاثية نظيفة، ثم كرر فوزه أمام زيسكو بثنائية مقابل هدف.