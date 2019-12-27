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البرلمان الليبي يصدم حكومة السراج بشأن طلب الدعم التركي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:17 ص
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البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
جرجس ميلاد
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علق فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، مؤكدا أن حكومة السراج غير معترف بها وكل مساعيها باطلة.

كما علق "المريمي" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة "دي ام سي"، الخميس، على طلب حكومة السراج رسميًا من تركيا بالتدخل العسكري، قائلًا إن اتفاقية التفاهم باطلة ومجلس النواب الليبي يرفضها، وبالتالي فإن أي تعاون بين أردوغان والسراج باطل وغير قانوني.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، أن المجلس خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة العربية لرفض هذه الاتفاقية، قائلا: "مجلس النواب الليبي اتخذ كل الإجراءات اللازمة، من حيث المراسلات الدولية، والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر مستعد لأي مواجهة برية أو بحرية".

وكانت وكالة رويترز، أعلنت مساء الخميس، أن حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، طلبت من تركيا رسميًا الحصول على دعم عسكري.
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الكلمات المفتاحية

حكومة السراج تركيا الجيش الليبي البرلمان الليبي

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