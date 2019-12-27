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تعليقات الجمهور على أغنية "تساوى الكل" لحسين الجسمي (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:25 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية "تساوى الكل" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، التي طرحها قبل أيام قليلة حتى الآن أكثر من  244,927 مشاهدة، عبر موقع يوتيوب الشهير.

ونالت الأغنية إعجاب وثناء الجمهور، حيث علبق البعض قائلين: "صوته خرافي"،"كل شي من حسين الجسمي يجنن"، " الأغاني السنجل الأخيره للجسمي كلها إبداع".

وعلق أحدهم: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: " ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع". 

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث أغنياته على طريقة "السينجل" بعنوان "خطير" وهي من ألحانة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.
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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا الفجر الفني الجسمي اغنية

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