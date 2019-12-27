Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:28 ص
Advertisements
مانشستر سيتي وولفرهامبتون
مانشستر سيتي وولفرهامبتون
أحمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق ولفرهامبتون اليوم الجمعة 27 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعد هذة المباراة هي الأخيرة في الجولة الحالية.

وكان فريق ليفربول قد نجح بتحقيق اكبر انتصار في الجولة حتى الآن بفوز على فريق ليستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور، بينما فاز فريق مانشستر يونايتد على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية في الدوري الإنجليزي :-

ونجح فريق مانشستر سيتي بالجولة الماضية في تحقيق الفوز على فريق ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، ويملك السيتي فرصة اقتناص المركز الثاني في حال الفوز على الولفز مساء اليوم ويبتعد عن ليستر سيتي بفارق نقطتين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق ولفرهامبتون في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي في مباراة ولفرهامبتون :-

واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيلة التي سيخوض بها مباراته ضد الولفز، حيث يسعى الفريق الأزرق لتحقيق فوز جديد في البريميرليج، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.
خط الدفاع : والكر - ستونز - فيرناندينيو - ميندي.
خط الوسط : كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رودري - رياض محرز - رحيم سترلينج.
خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

وسوف تذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق الولفز عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، حيث تخصص دائما مجموعة قنوات بين من أجل إذاعة جميع المنافسات الخاصة بالبطولات الإنجليزية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مانشستر سيتي وولفرهامبتون مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر مانشستر سيتي وولفرهامبتون

أخبار تهمك

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر | نتيجة لقاء الزمالك| اهداف ماتش الزمالك

الآن

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

مُشاهدة مُباراة لِيفربُول ولِيستر سِيتي بَث مُباشر اليوم الخميس 26 | 12 | 2019 فِي الدوري الإنجليزي «هدف محمد صلاح»

منذ حوالي 6 ساعات

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 6 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

منذ حوالي 7 ساعات

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

موضوعات متعلقة

ركلات الجزاء - وولفرهامبتون 3 × 2 مانشستر سيتي | نهائي الدوري الإنجليزي في آسيا

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تشكيل مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بتاريخ 6-10-2019

شووت NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار اونلاين PLUS رابط ماتش مانشستر سيتي RONAL

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status