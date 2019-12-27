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برلمانية تونسية تكشف ردود الفعل على زيارة أردوغان (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
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أردوغان وقيس سعيد رئيس تونس
أردوغان وقيس سعيد رئيس تونس
جرجس ميلاد
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علقت ليلى حداد، النائبة في البرلمان التونسي عن حركة الشعب التونسية، على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن الشارع التونسي يرفض رفضا تاما هذه الزيارة التي حملت طابعا عسكريا.

وأضافت "حداد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، الخميس، أن عدد كبير من الأحزاب السياسية رفضت هذه الزيارة فيما عدا الأحزاب الموالية للإسلام السياسي مثل حركة النهضة.

وأكدت أن هذه الزيارة خطر على الأمن القومي التونسي، مشيرة إلى التاريخ التركي في تدخلها السافر في سوريا وتسفير الدواعش إليها وتوفير ملازات لهم في ليبيا، موضحة، أنها تعتبر التدخل التركي في ليبيا خطير جدا، مؤكدة أن الوحيدين الذين يحق لهم التدخل لاستقرار ليبيا هم جاراتها الثلاث: مصر، تونس والجزائر، وغير ذلك ليس مرحب به.

وأشارت إلى أن الأحزاب طالبت من رئاسة الجمهورية التونسية توضيحا لأسباب هذه الزيارة، حيث أعلنت تونس أنها لن تقبل بالدخول في أي حلف، وأن حديث وزير داخلية السراج غير صحيح ومرفوض تماما.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا تونس تركيا أردوغان أخبار

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