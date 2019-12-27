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في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:18 ص
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مريم رجوي
مريم رجوي
محمد سمير
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في قلب معقل النظام الإيراني، استطاع أعضاء معاقل الانتفاضة لصق العديد من الصور لزعيمة المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، في تحد واضح ضد النظام الإيراني، الذي بات يرتعد من مجرد رؤية قادة المقاومة وإن كانت محض صور معلقة فقط على الحوائط.

قادة المقاومة

وقامت معاقل الانتفاضة بهذا التحدي، عشية أربعينية شهداء انتفاضة الشعب الإيراني، حيث قام أعضاء معاقل الانتفاضة بتوزيع ولصق رسائل وصور لزعيمة المقاومة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة، والسيد مسعود رجوي، قائد المقاومة الإيرانية.


في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور)

مناطق عديدة

وعمّت الصور، العديد من المناطق ومنها، طهران (طريق ”نور“ السريع و شوارع  ”دادمان رضائي“ و” مرزداران“ و”سبهرسوم“ و”فرشتكان“ و اتواستراد ”سردار“ و بلدة ”قدس“ و”سعادت آباد"، بالإضافة إلى مختلف المدن بما في ذلك تبريز و كرج و أراك.

عبارات ومعاني كثيرة

وحملت اللافتات والصور، العديد من العبارات، منها«السلام على الشهداء بدءا من  شهريار وكرج وسيرجان إلى بهبهان وشيراز ومريوان وخرمشهر وطهران وغيرها من المدن والمناطق في إيران»،«حقًا أزهرت دماء الشهداء شقائق النعمان»، «أحيّي الشهداء الكرام لانتفاضة الشعب الإيراني».


في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور)
في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور)




التحية للمنتفضين

كما حملت أيضاً: «التحية للمنتفضين من أجل الحرية والسلام على انتفاضة إيران من أجل الإطاحة بالنظام الإيراني» و«النهر الهادر لدماء الشهداء يكفل تحقيق النصر المؤزر»، و«جيش العاطلين عن العمل والجياع لا يتوقف عن أنشطته».

النظام يرتعد

ونفذت هذه النشاطات من قبل أعضاء معاقل الانتفاضة في الوقت الذي يشعر فيه النظام  بالرعب من استئناف الانتفاضة العارمة، فيما وضعت قوات الحرس جميع قواتها في حالة تأهب ودورياتها المرئية وغير المرئية تتجول  في شوارع العاصمة والمدن الأخرى.


في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور)
في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور)


في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور)




تجمعات واحتجاجات

وشهدت عدة مدن إيرانية تجمعات لتأبين ضحايا الاحتجاجات الذين سقطوا في المظاهرات، وسط أجواء أمنية مشددة وحملة اعتقالات شنتها الأجهزة الأمنية التي تخشى من اتساع التجمعات الاحتجاجية. 

ثكنات عسكرية

وفرضت قوات الأمن والحرس الثوري مدعومة بوحدات مكافحة الشغب حالة طوارئ غير معلنة، وحولت بعض المدن إلى ثكنات عسكرية، تخلل ذلك عمليات تفتيش ودوريات بالسيارات والدراجات، بالإضافة إلى الاعتقالات.

اعتقال العشرات

واعتقلت القوات العشرات ممن تجمعوا في مقبرة مدينة كرج، جنوب غربي طهران، ممن لبوا دعوات عبر مواقع التواصل للتضامن مع ضحايا انتفاضة نوفمبر.
في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور)


في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور)


في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور)


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