في تحدٍ واضح.. معاقل الانتفاضة الداخلية صداع في رأس النظام الإيراني (صور)

مناطق عديدة





وعمّت الصور، العديد من المناطق ومنها، طهران (طريق ”نور“ السريع و شوارع ”دادمان رضائي“ و” مرزداران“ و”سبهرسوم“ و”فرشتكان“ و اتواستراد ”سردار“ و بلدة ”قدس“ و”سعادت آباد"، بالإضافة إلى مختلف المدن بما في ذلك تبريز و كرج و أراك.





عبارات ومعاني كثيرة





وحملت اللافتات والصور، العديد من العبارات، منها«السلام على الشهداء بدءا من شهريار وكرج وسيرجان إلى بهبهان وشيراز ومريوان وخرمشهر وطهران وغيرها من المدن والمناطق في إيران»،«حقًا أزهرت دماء الشهداء شقائق النعمان»، «أحيّي الشهداء الكرام لانتفاضة الشعب الإيراني».



