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موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي| manchester city

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:07 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبد القادر عرابي
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يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطه اليوم الجمعة 27 ديسمبر، بمباراة قوية ومرتقبة تجمع فريقي ولفرهامبتون واندررز ومانشستر سيتي، في ختام جولة البوكسينج داي، والتي سيشهدها ملعب " مولينوكس" لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق السماوي لمواصلة الإنتصارات، بعد أن سحق أرسنال بملعب الإمارات خلال الجولة الماضية.

بينما يطمح نونو سبريتو سانتو، مدرب ولفرهامبتون للإنتصار علي حامل اللقب، ومواصلة البقاء ضمن فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي.

وسيحاول جوارديولا وكتيبته، الثأر من هزيمة فريقه في مباراة الذهاب في الجولة الثامنة، حين فاز ولفرهامبتون بهدفين دون رد بملعب الإتحاد، سجلهما النجم آداما تراوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة اليوم الجمعة 27 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة bein Sports HD 2 ويعلق عليها عامر الخوذيري، ويديرها الحكم مارتن أتكينسون.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الثاني، و 14 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

إيديرسون
كايل ووكر - فيرناندينيو - نيكولاس أوتاميندي - بنيامين ميندي
كيفين دي بروين - رودريجو - بيرناردو سيلفا
رياض محرز - جابريل خيسوس - رحيم ستيرلنج

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