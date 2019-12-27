Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتنياهو يحقق "انتصارا كبيرا" في انتخابات حزب الليكود

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
حقق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزا كبيرا في انتخابات حزب الليكود، يتيح له قيادة الحزب في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في شهر مارس 2020.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أعلن نتنياهو، أنه فاز بالانتخابات قبل إغلاق صناديق الاقتراع بحوالي ساعة واحدة، مشددًا على أنه سوف يقود حزب الليكود إلى "فوز كبير" في الانتخابات المقبلة.

وقال "نتنياهو"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه حقق "انتصار كبير! شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم.. بمساعدة الله ومساعدتكم، سأقود الليكود الى فوز كبير في الانتخابات المقبلة وسنستمر بقيادة دولة إسرائيل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة".

يُذكر أن 57 ألفا من أعضاء الليكود في أنحاء البلاد أدلوا بأصواتهم طوال نهار الخميس، وقد أظهرت نتائج أولية تحقيق نتانياهو لفوز مريح على منافسه جدعون ساعر، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بعد ساعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتنياهو انتخابات الليكود اخبار

أخبار تهمك

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر | نتيجة لقاء الزمالك| اهداف ماتش الزمالك

الآن

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

منذ حوالي 5 ساعات

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 4 ساعات

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

مُشاهدة مُباراة لِيفربُول ولِيستر سِيتي بَث مُباشر اليوم الخميس 26 | 12 | 2019 فِي الدوري الإنجليزي «هدف محمد صلاح»

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"نتنياهو" و"غانتس".. هل تشهد إسرائيل حكومة وحدة؟

نتنياهو في تحريض غير مسبوق ضد العرب: "يريدون تدمير إسرائيل"

"العدو الصهيوني" يقرر مصير نتنياهو في الانتخابات المقبلة

الانتخابات الإسرائيلية.. النتائج الأولية تُشير إلى انتصار الأحزاب العربية.. ونتنياهو في خطر

حزب الليكود: نتنياهو لن يقدم استقالته

تل أبيب وسط الإعصار السياسي.. هل سيفقد نتنياهو منصب رئيس وزراء إسرائيل؟

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status