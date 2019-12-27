نتنياهو يحقق "انتصارا كبيرا" في انتخابات حزب الليكود

حقق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزا كبيرا في انتخابات حزب الليكود، يتيح له قيادة الحزب في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في شهر مارس 2020.





وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أعلن نتنياهو، أنه فاز بالانتخابات قبل إغلاق صناديق الاقتراع بحوالي ساعة واحدة، مشددًا على أنه سوف يقود حزب الليكود إلى "فوز كبير" في الانتخابات المقبلة.





وقال "نتنياهو"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه حقق "انتصار كبير! شكرا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم.. بمساعدة الله ومساعدتكم، سأقود الليكود الى فوز كبير في الانتخابات المقبلة وسنستمر بقيادة دولة إسرائيل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة".



