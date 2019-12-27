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حمدى الوزير: جمهوري من الصيع والبلطجية وبحبهم (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:09 ص
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حمدي الوزير
حمدي الوزير
جرجس ميلاد
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كشف الفنان حمدي الوزير، عن نوعية جمهوره، قائلا: "جمهوري من الصيع والبلطجية.. بيحبوني أوي وبحبهم وبعرف أتعامل معاهم.. وخاصة أنهم ناس بسطاء".

وروى "الوزير" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، عدة مواقف مضحكة تعرض لها في الشارع، قائلا: "مرة روحت اركب اسانسير في أحد الفنادق، أول ما الباب اتفتح.. لاقيت شابة أول ما شافتني صرخت وطلعت تجري".

وتابع: "مرة روحت اشترى لبس.. دخلت المحل لاقيت شابة وأمها، أول ما شافتني صرخت ومسكت في إيد مامتها وقعدت تقولها حمدي الوزير أهو.. وصرخت وطلعت تجري".

وأشار إلى أنه تعرض لنفس الموقف أكثر من مرة، مضيفا أن مشاركته في مسرحية ريا وسكينة خلقت نوعا من الدفء بينه وبين الجمهور.
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