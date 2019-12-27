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فيرمينو يفتح صندوق هدايا كلوب في البوكسينج داي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:55 ص
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فيرمينيو
فيرمينيو
عبدالقادر عرابي
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حقق نادي ليفربول فوزاً عريضاً قوامه أربعة أهداف دون رد على الوصيف ليستر سيتي بمعقله كينج باور، في قمة مواجهات جولة البوكسينج داي أمس الخميس 26 ديسمبر.

وتخطى ليفربول محطة هامة في مشواره هذا الموسم للحصول على اللقب الغائب منذ أكثر من 30 عاماً، بعد أن هزم فريقاً متألقاً إنتزع إحترام الجميع هذا الموسم على مستوى الآداء والنتائج.

وواصل ليفربول إنطلاقته التاريخية هذا الموسم، بالفوز في جميع المباريات التي خاضها في البريمييرليج هذا الموسم، عدا مباراة واحدة كانت أمام مانشستر يونايتد.

ويدين ليفربول بالفضل لمهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذي سجل هدفين في اللقاء، وأضاف جيمس ميلنر والمتألق ترينت أليكسندر أرنولد الهدف الرابع.

ووصل ليفربول للنقطة 52، ليوسع الفارق مع وصيفه ليستر سيتي للنقطة 13 ومع مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث للنقطة 14.

وفي يوم الصناديق، تسبب هذا الفوز في فتح صناديق هدايا للريدز وللمدرب يورجن كلوب، ليتوج ليفربول عرضه الرائع بعدة أرقام مميزة، يوردها لكم الفجر الرياضي من خلال هذ التقرير.

الهدف رقم 500

كان هدف النجم روبيرتو فيرميون الثاني له والثالث في المباراة، هو الهدف رقم 500 للريدز في جميع البطولات، منذ تولي المدرب الألماني يورجن كلوب تدريب الفريق في عام 2015.

ليفربول يعيد ذكرى الـ 1-6

ويعد هذا الفوز، هو الأكبر بين متصدر الدوري الإنجليزي ووصيفه، منذ خسرة مانشستر يونايتد الشهيرة ضد مانشستر سيتي بنتيجة 6-1 عام 2011.

أرنولد "بابا نويل" ليفربول

منذ بداية الموسم الماضي، قام الظهير ذو الموهبة المتفجرة ترينت أليكسندر أرنولد بتقديم 19 تكريرة جاسمة، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

فيرمينو يواصل التألق خارج الأنفيلد

ووفق شبكة أوبتا الإحصائية، سجل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو ثامن أهدافه على التوالي مع الفريق خارج ملعب أنفيلد رود في جميع البطولات، بعد هدفه في مرمى فلامينجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويستعد ليفربول سريعاً لإستضافة فريق ولفرهامبتون واندررز الأحد المقبل 29 ديسمبر، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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