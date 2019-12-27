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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب تعادل الهلال

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:47 ص
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
أمل الحلفاوي
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تتواصل اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، في يومها الثاني، والذي سيشهد لقاء واحد فقط.

وقد شهد أمس الخميس، لقائين فقط، الأول انتهى بفوز الرائد أمام العدالة بهدف دون رد، بينما حسم الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف، بين الهلال والحزم.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي :

النصر 26 نقطة
الأهلي 23 نقطة
الرائد 23 نقطة
التعاون 22 نقطة
الهلال 21 نقطة
الوحدة 21 نقطة
الفيصلي 20 نقطة
أبها 20 نقطة
الفيحاء 16 نقطة
الشباب 15 نقطة
الحزم 15 نقطة
الاتفاق 13 نقطة
الاتحاد 12 نقطة
العدالة 8 نقاط
الفتح 8 نقاط
ضمك 7 نقاط

اليوم سيشهد مباراة واحدة بين الوحدة والفيصلي، عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وسوف تختتم فعاليات الجولة الثالثة عشر غداً السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

في بداية اليوم سيواجه الفيحاء نظيره النصر، عند الساعة الثانية والثلث بتوقيت مصر، والثالثة والثلث بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب مدينة المجمعة.

ثم يستضيف أبها نظيره ضمك، عند الساعة الثالثة إلا ثلث بتوقيت مصر، والرابعة إلا ثلث بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

ويحل التعاون ضيفاً على نظيره الاتفاق، عند الساعة الـ4:35 بتوقيت مصر، والـ5:35 بتوقيت السعودية، على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد.
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