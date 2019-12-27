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أول رد فعل من محمد صلاح بعد خروجه في مباراة ليفربول وليستر سيتي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:46 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
أمل الحلفاوي
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استطاع ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد أجرى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، تبديلين خلال المباراة عند الدقيقة 69، وذلك بخروج محمد صلاح ونابي كيتا، ونزول ميلنر، وأوريجي بدلاً منهما.

هذا ما جعل محمد صلاح غاضباً ومنزعجاً لحظة خروجه من الملعب، وظهرت عليه علامات الاندهاش من هذا القرار.

محمد صلاح لم يأتي بالمردود المطلوب خلال المباراة، ولم يستطع أن يختم على أي من الأهداف، إذ أنه حصل على أسوأ التقييمات في اللقاء.

فريق ليفربول ارتفع رصيده إلى 52 نقطة، ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة وليفرهامبتون، يوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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