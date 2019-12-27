القومية للأنفاق: خطة لزيادة عدد خطوط المترو إلى 6 (فيديو)



وقال "والي"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إنه حتى عام 2016، كان إجمالى اطوال خطوط المترو 76 كيلومتر، بينما تبعا للخطة الموضوعة سيصل أطوال خطوط المترو إلى 370 كيلومتر.



وأشار إلى أنه سيتم ربط خطوط المترو بوسائل نقل أخرى مثل القطار الكهربائي الذي سيصل إلى العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، وسيتم ربطه مع الخط الرابع، وكذلك المونوريل، الذي سيكون له خطان، الأول من المهندسين إلى 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر، والثاني من محطة الإستاد إلى العاصمة الإدارية بطول 54 كيلو.



وأكد أن شبكات المترو والقطار الكهربائي والمونوريل سوف تساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام وكثافات المرور في الشوارع، وتوفير الوقت، بالاضافة إلى الحفاظ على البيئة.







أكد الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن هناك خطة موضوعة لزيادة عدد خطوط المترو إلى 6 خطوط، ويتم ربطها جميعها في شبكة واحدة، مع ربط الأطراف بوسائل نقل كهربائي أخرى.