Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف التهم طائر الليفر ثعالب السيتي ؟ ( تحليل فني)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
Advertisements
ليفربول
ليفربول
أنس عبد الغني
Advertisements
واصل ليفربول انتصارته واكتسح نظيره ليستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الريدز رصيده إلى 52 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويوسع الفارق لـ 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني 

وجاءت المباراة مثيرة بين الفريقين ومليئة بالعديد من الأمور الفنية الذي تفوق فيها الريدز بشكل كبير خلال أحداث المباراة.

ويقدم "الفجر " تحليل فني في ليلة اكتساح ليفربول نظيرة ليستر سيتي :

دفع يورجن كلوب بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : اليسون.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.
خط الوسط : هيندرسون - نابي كيتا - فينالدوم.
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو.

بينما جاء ليستر سيتي بالقوة الضاربة أمام ليفربول:

حراسة المرمى: شمايكل 

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا - تشيلويل - سيونشو - ايفينز 

خط الوسط:  نديدي - تيليمانياس - جيمس ماديسون 

وفي الهجوم: جيمي فاردي - ايوزي بيريز - برايت.

ضغط هجومي من ليفربول منذ البداية

كما هو المعتاد بدأ الريدز منذ الدقيقة الأولى في المباراة بإظهار العين الحمراء لخصومه، حيث في الدقيقة الثانية أرسل النجم المصري محمد صلاح عرضية متقنة لزميله ساديو ماني على حدود منطقة الجزاء ليهدرها السنغالي بغرابة شديدة وتمر بجوار القائم.

يورجن كلوب دفع بالثلاثي في خط الوسط جيني فينالدوم ونابي كيتا وجوردن هندرسون وبالضغط العالي على دفاعات فريق ليستر سيتي منذ بداية اللعب وهو الأمر الذي أجبر أصحاب الأرض بعدم الخروج بالكرة بشكل صحيح بفضل الضغط الكبير من لاعبي الريدز.

ومع مرور الوقت بدأ دفاع الليستر في التخلل وظهور مساحات كبيرة بين الظهيرين وتمكن لاعبو ليفربول في السيطرة على وسط الميدان واعتمد على الجبهة اليمنى بقيادة محمد صلاح وألكسندر أرنولد، إضافة للضغط المتقدم على دفاع ليستر سيتي.

هدف للريدز وانفراد مهدر

في الدقيقة 11 أهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق، وذلك بعدما ظهر مساحات كبيرة في دفاع ليستر ستي وبعد تمريرة رائعة من نابي كيتا في الخط الخلفي إلى النجم المصري الذي انطلق بسرعة كبيرة وانفرد بالمرمى وتجاوز الحارس كاسبر شمايكل قبل أن تطرف منه الكرة يسارًا ويفشل في وضعها بالشباك.

فيما اعتمد الثعالب على الهجمات المرتدة في المساحات خلف أظهر الريدز ولكن لم يتمكن جيمي فاردي هداف الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفَا من اختراق دفاعات ليفربول المحكمة عن طريق الثنائي جوميز وفيرجيل فان دايك.

وفي الدقيقة 32 تمكن الريدز من إحراز الهدف الأول، من قبل روبيرتو فيرمينيو، بعد عرضية رائعة من الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، حولها فيرمينو برأسه داخل الشباك.

كلوب يضرب بقوة وليستر يتراجع

وعلى عكس المتوقع بدأ ‏بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي متراجعًا للخلف وأعطى فرصة لاستحواذ شبه تام من لاعبي الريدز، ليواصلوا رسم سيمفونية رائعة على ملعب "كينج باور" 

وأجرى كلوب عدة تغيرات بسحب محمد صلاح الذي غاب عانه التوفيق في مباراة اليوم لتظهر علامات الغضب على وجه اللاعب عقب استبداله ودخول أوريجي،  فيما منح ملنر فرصة المشاركة على حساب نابي كيتا.

وعلى الفور بعد تغيرات كلوب نجح الريدز في الحصول على ركلة جزاء سجلها البديل ميلنر بعد دخوله بثواني في اللمسة الأولي له بالمباراة.

انهيار كامل والليفر يكتسح

وعقب الهدف الثاني انهار بشكل كبير الثعالب دفاعيا وظهر تفوق بدني واضح في صالح لاعبي الليفر، كما تخلى أصحاب الأرض على حظرهم الدفاعي وظهرت مساحات كبيرة أعطت فرصة لأبناء يورجن كلوب في التدرج بالكرة عن طريق أطراف الملعب.

وقدم أفضل ظهير أيمن في العالم أرنولد مباراة تاريخية بفضل المساحات الكبيرة في الخط الخلفي للخصم، ونجح  مجددًا في إرسال عرضية ساحرة لروبرتو فيرمينو الذي لم يتأخر في وضعها في أقصى الشبكة اليمني معلنا عن الهدف الثالث ، وبعدها بثلاث دقائق نجح أرنولد من تسديدة مدوية بإضافة الهدف الرابع من الجبهة اليمني وسط تراخي كامل واستسلام من دفاعات لاعبي ليستر سيتي.

واكتفى كتيبة يورجن كلوب بالرباعية النظيفة في شباك الثعالب ليثبت تفوقه واكتساحه على جميع الأصعدة الفنية وفارق النقاط ويقترب بقوة لتحقيق اللقب الإنجليزي الغائب عن أنفليد لأكثر من 28 عامًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف اول ليفربول رابط مباراة ليفربول الآن جيني الدوري الان الـ8 آلف

أخبار تهمك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 5 ساعات

مُشاهدة مُباراة لِيفربُول ولِيستر سِيتي بَث مُباشر اليوم الخميس 26 | 12 | 2019 فِي الدوري الإنجليزي «هدف محمد صلاح»

منذ حوالي 4 ساعات

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر | نتيجة لقاء الزمالك| اهداف ماتش الزمالك

الآن

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر ليفربول| Premier League - Liverpool VS Leicester City - Live Match

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status