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عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة شائعة وفاة شويكار

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
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بوابة الفجر
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نفى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، شائعة وفاة الفنانة القديرة شويكار، التي تم تداوالها منذ قليل.

وأكد زكي في تصريحات صحفية، أن الفنانة القديرة  تتواجد بمنزلها الآن وتتمتع بصحة جيدة.

ووصف من جانبه الشائعة التي تم تداولها بالسخيفة، مطالبًا من جانبه بعد إعارتها أي اهتمام.

ومؤخرًا نفى محمود عطالله زوج ابنة الفنانة "شويكار"، حاجتها إلي دعم مادي لعلاجها أو لمساعدتها علي المعيشة، مؤكدًا على أنها رفضت من قبل العلاج علي نفقة النقابة، فضلًا تبرعها من أموالها الخاصة لعلاج زملائها بالنقابة من الفنانين المحتاجين.

وفي هذا السياق قال "عطالله"، في تصريحات لـ"الفجر الفني"، إن الفنانة "شويكار"، رفضت أن يقوم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، بجمع تبرعات لصالحها، مؤكده على أنها تعيش حياة كريمة بما يمنعها من طلب المساعدة أو الدعم من أي جهة وأنها لا تزال قادرة علي تحمل نفقات علاجها علي نفقتها الشخصية.

وكانت جريدة الفجر قد نشرت مقالا  في عددها الأخير يستفسر عن حقيقة معاناة الفنانة الكبيرة واحتياجها للدعم والمساعدة من الدولة .


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الكلمات المفتاحية

وفاة منوعات ممثلة شويكار الفجر الفني اشرف زكي

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