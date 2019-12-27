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غموض حول مستقبل فالفيردي مع برشلونة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:24 ص
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فالفيردي
فالفيردي
وسام محمد
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تحوم الشكوك حول مستقبل إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، مع الفريق الكتالوني، في ظل انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح موقع "lo 10 sports" الفرنسي: "لا يزال مصير إرنستو فالفيردي غامضًا مع فريق برشلونة، بالرغم من تحقيقه العديد من النتائج الإيجابية بشكل عام خلال النصف الأول من الموسم.

وأشار: "أن هناك اتجاهات كثيرة داخل إدارة برشلونة حول مصير فالفيردي مع الفريق، مما يثير التكهنات حول مستقبله مع البلاوجرانا، خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "أن النصف الثاني من الموسم الجاري، سيحدد مصير فالفيردي بشكل كبير، حيث سيكون هناك تحديدات كثيرة للمدرب مع الفريق، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والذي باتت مستعصية على الفريق، بعد الخروج من نصف النهائي في اَخر نسختين".

ووفقًا للموقع فإن هناك الكثير من السير الذاتية للمدربين، التي تدرسها إدارة برشلونة في الوقت الحالي، في حال الاستقرار على رحيل فالفيردي بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي على رأس هؤلاؤ المدربين رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق، بالإضافة إلى مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق ريفير بليت الأرجنتيني.
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