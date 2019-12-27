شاهد.. أول ظهور لـ عزيزة جلال على المسرح بعد عودتها من الاعتزال (فيديو)

عرضت قناة "إم بي سي" لقطات من حفل الفنانة عزيزة جلال في مهرجان شتاء طنطورة بالمملكة العربية السعودية.





حفل عزيز جلال، يأتي بعد غيابها 30 عامًا عن الغناء، حيث تألقت على المسرح بعد تقديمها مجموعة من أشهر الأغنيات التي قدمتها خلال مشوراها الفني.

ويعد الحدث الأبرز في مهرجان شتاء طنطورة هو عودة المطربة عزيزة جلال بعد 30 عامًا من اعتزالها، وعلقت على عودتها في المهرجان قائلة: "هنا في العلا لمست شيئًا مختلفًا عن بقية الأماكن التاريخية التي غنت بها في السابق، فموقع مهرجان شتاء طنطورة وسط كل تلك الشواهد الضاربة في عمق التاريخ يجعل منه المكان الأنسب للانطلاق من جديد بألحان حفظتها الأجيال وخلدها التاريخ لعمالقة الفن الراحلين أمثال بليغ حمدي ومحمد الموجي ورياض السنباطي وسيد مكاوي".





وتقوم عزيزة جلال بإحياء أولى ليالي مهرجان "شتاء طنطورة" بمجموعة من أعظم أغنيها المخلدة لدى عشاقها ومحبيها مثل "مستنياك، الحب لعبة".



