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شاهد.. أول ظهور لـ عزيزة جلال على المسرح بعد عودتها من الاعتزال (فيديو)

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
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عرضت قناة "إم بي سي" لقطات من حفل الفنانة عزيزة جلال في مهرجان شتاء طنطورة بالمملكة العربية السعودية.

حفل عزيز جلال، يأتي بعد غيابها 30 عامًا عن الغناء، حيث تألقت على المسرح بعد تقديمها مجموعة من أشهر الأغنيات التي قدمتها خلال مشوراها الفني.

ويعد الحدث الأبرز في مهرجان شتاء طنطورة هو عودة المطربة عزيزة جلال بعد 30 عامًا من اعتزالها، وعلقت على عودتها في المهرجان قائلة: "هنا في العلا لمست شيئًا مختلفًا عن بقية الأماكن التاريخية التي غنت بها في السابق، فموقع مهرجان شتاء طنطورة وسط كل تلك الشواهد الضاربة في عمق التاريخ يجعل منه المكان الأنسب للانطلاق من جديد بألحان حفظتها الأجيال وخلدها التاريخ لعمالقة الفن الراحلين أمثال بليغ حمدي ومحمد الموجي ورياض السنباطي وسيد مكاوي".

وتقوم عزيزة جلال بإحياء أولى ليالي مهرجان "شتاء طنطورة" بمجموعة من أعظم أغنيها المخلدة لدى عشاقها ومحبيها مثل "مستنياك، الحب لعبة".

ويذكر أن الفنان الموسيقار عمر خيرت قد أعد مقطوعة موسيقية مخصصة للمهرجان في مشاركته الثانية في "شتاء طنطورة"، وعلق على هذا في أحدى البرامج الفضائية، حيث قال: "الفن هو رسالة خالدة، وخلال زيارتي لمنطقة العلا العام الماضي وتجولي في معالمها التاريخية أثناء مشاركتي في النسخة الأولى من المهرجان، شعرت برهبة المكان وبرغبة عارمة في مزج الألحان التي استلهمتها من سحر التضاريس وروعة الطبيعة فيه، فعكفت على تأليف مقطوعة موسيقية خاصة بها، تعبيرا مني عن إعجابي وتقديري للعمق التاريخي لمنطقة العلا وأصالة أهلها".
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مهرجان شتاء طنطورة مزيكا عزيزة جلال شتاء طنطورة الفجر الفني

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